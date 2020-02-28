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Атака турецкого конвоя в Сирии: в Минобороны России впервые отреагировали

28 февраля 2020, 10:53

В России заявили, что убитые турецкие солдаты были среди боевиков в Сирии.

27 февраля был атакован турецкий конвой в Сирии

В Министерстве обороны России прокомментировали атаку турецкого конвоя в сирийской провинции Идлиб, жертвами которой стали как минимум 33 военных.

Российское Минобороны заявило, что 27 февраля якобы это войска Сирии обстреляли турецких военных. А сами турецкие военные находились вместе с боевиками в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне. Хотя якобы не должны были там находиться. Мол, в течение суток российский Центр примирения враждующих сторон "постоянно запрашивал и подтверждал у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", передает ТАСС.

В Минобороны России также утверждают, авиация РФ якобы не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в зоне Идлиб.

"Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в сообщении.

Напомним, турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных. 

Было опубликовано видео ответных ударов турков по сирийцам.

Тем временем парламентарии в Турции требуют закрыть для российских кораблей Босфор, а местные активисты начали акции протеста под посольством РФ в Стамбуле.

Акция протеста под стенами посольства России в Стамбуле
Акция протеста под стенами посольства России в Стамбуле / Фото twitter.com/SirajMumin

Кроме того, после резкой эскалации противостояния Дамаска и Анкары на Ближнем Востоке президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что больше не будет сдерживать поток беженцев, которые пытаются попасть в Европу. 

Telegram-канал РИА Новости сообщил, что первый такой отряд уже свободно выдвинулся к границам с Евросоюзом.

"Турецкое ТВ публикует фото сирийских беженцев, которые идут в Грецию после решения турецких властей не мешать им. Группа из примерно 300 человек вышла из Эдирне, который находится примерно в часе ходьбы от границы. Но с греческой стороны пределы ЕС основательно охраняют", - говорится в сообщении.

Обострение конфликта в Сирии прокомментировала представитель США в НАТО Кэйт Хатчисон. По ее словам, вмешательство Альянса теперь "не исключено".

"Это большое событие, и мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств... Я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - заявила Хатчисон.

Напомним, военный эксперт, блогер Эль Мюрид считает, что в случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевые. 

атака ВКС России Новости Турции Минобороны РФ
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