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"Эрдоган прозреет": посол США в НАТО сделала важное заявление об атаке в Сирии

28 февраля 2020, 10:27

Посол напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Эрдоган
Посол США в НАТО выразила надежду, что Эрдоган прозреет / Reuters

Власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары, заявила посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон.

"Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе, что посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны. Надеемся, что президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России, – ред.) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией", - сказала Хатчисон, передает Голос Америки.

При этом посол напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, ранее сообщалось, турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Это произошло после того как 27 февраля авиация РФ атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб.

Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных. 

война в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган НАТО новости США
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