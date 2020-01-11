"За сбитый Боинг должна ответить Россия": Турчинов "выплеснул" провокационное заявление

Турчинов заявил, что за сбитый Боинг должна ответить Россия / УНИАН

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который ранее посоветовал Путину угомониться, громогласно заявил, что Россия должна нести ответственность за сбитый в Иране украинский Боинг, поскольку "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".

"Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость", - высказался Турчинов на своей странице в Фейсбуке.

При этом Турчинов подчеркнул, что это уже второй пассажирский Боинг, который был уничтожен при помощи российской ракеты.

"И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии", - заявил он.

Отметим, в комментариях Турчинова упрекнули в том, что он делает поспешные выводы.

"От буде цікаво, якщо той ТОР-1М Україна напарила Ірану ))) І що тоді казати будете пан ? Перш ніж щось віплеснути в інет - 7 сім разів подумайте, це вам не проповідь читати!!", - пишет Женя Журенко.

"У нас теж зброя йде Великим покупцем українських ПТРК, до речі, є Саудівська Аравія, куди минулого року були спрямовані 950 пускових установок протитанкових ракет і боєприпасів до них. 2019-го Саудівська Аравія продовжила закупівлю ПТРК в Україні.так що якщо там хтось зіб'є ракетою укр виробництва теж має нести відповідальність. Тільки Іран має відповісти", - отметил Илья Строк.

"Різниця між "осями зла " іранцями і кацапами - Іранські люди , не змогли жити в брехні і признали свою страшну помилку , натомість кацапи -андрофаги як були так ізалишились жити брехнею в усьому , як і з збитими малазійським так і українським літаками", - обратил внимание Владимир Бачинский.

Напомним, ранее сообщалось, самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Ирана, в частности, заверений в готовности к полному и открытому расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечения виновных к ответственности.

По его словам, также украинская сторона ожидает от иранской возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.