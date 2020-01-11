"За сбитый Боинг должна ответить Россия": Турчинов "выплеснул" провокационное заявление

Турчинов уточнил, что это уже второй пассажирский Боинг, который был уничтожен при помощи российской ракеты.
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который ранее посоветовал Путину угомониться, громогласно заявил, что Россия должна нести ответственность за сбитый в Иране украинский Боинг, поскольку "систематически поддерживает терроризм и нарушает международные санкции".
"Сегодня руководство Ирана вынуждено было подтвердить свою ответственность за убийство пассажиров гражданского украинского самолета. Это страшная трагедия, которая не может остаться без строгого наказания виновных. Родным и близким погибших необходимо не только наше сочувствие, но, в первую очередь, им необходима справедливость", - высказался Турчинов на своей странице в Фейсбуке.
При этом Турчинов подчеркнул, что это уже второй пассажирский Боинг, который был уничтожен при помощи российской ракеты.
"И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии", - заявил он.
Отметим, в комментариях Турчинова упрекнули в том, что он делает поспешные выводы.
"От буде цікаво, якщо той ТОР-1М Україна напарила Ірану ))) І що тоді казати будете пан ? Перш ніж щось віплеснути в інет - 7 сім разів подумайте, це вам не проповідь читати!!", - пишет Женя Журенко.
"У нас теж зброя йде Великим покупцем українських ПТРК, до речі, є Саудівська Аравія, куди минулого року були спрямовані 950 пускових установок протитанкових ракет і боєприпасів до них. 2019-го Саудівська Аравія продовжила закупівлю ПТРК в Україні.так що якщо там хтось зіб'є ракетою укр виробництва теж має нести відповідальність. Тільки Іран має відповісти", - отметил Илья Строк.
"Різниця між "осями зла " іранцями і кацапами - Іранські люди , не змогли жити в брехні і признали свою страшну помилку , натомість кацапи -андрофаги як були так ізалишились жити брехнею в усьому , як і з збитими малазійським так і українським літаками", - обратил внимание Владимир Бачинский.
Напомним, ранее сообщалось, самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.
В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.
По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Ирана, в частности, заверений в готовности к полному и открытому расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечения виновных к ответственности.
По его словам, также украинская сторона ожидает от иранской возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.