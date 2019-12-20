"Исконно русские болота поместятся в одну область": "кровавый пастор" посоветовал Путину угомониться

Александр Турчинов жестко ответил Путину / Фото turchynov.com

Экс-глава СНБО Александр Турчинов ярко отреагировал на заявление президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что Юг и Восток Украины являются "исконно русскими землями и с этим нужно что-то делать".

"Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области", - говорится в заявлении Турчинова, опубликованном на его сайте.

Кроме того, экс-глава СНБО сравнил президента РФ с Гитлером и отметил, что имперский реваншизм Путина "с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств" является реальной угрозой миру и безопасности в Европе.

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - заявил Турчинов.

Напомним, 19 декабря президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что все Причерноморье и восточные регионы Украины – "исконно русские территории".

Партия Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) обратилась к нынешнему главе страны Владимиру Зеленского с требованием немедленно прореагировать на свежее заявление президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях".