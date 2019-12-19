"Неприкрытая угроза": У Порошенко потребовали от Зеленского осадить Путина

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Партия Европейская солидарность (политсила экс-президента Петра Порошенко) обратилась к нынешнему главе страны Владимиру Зеленского с требованием немедленно прореагировать на свежее заявление президента РФ Владимира Путина об "исконно русских территориях".

"Европейская солидарность" "Партия "Европейская Солидарность" возмущена циничными заявлениями Путина о том, что часть территории Украины как суверенного государства может рассматриваться как "русские земли". Считаем, что эти заявления содержат в себе неприкрытую угрозу по дальнейшему развертыванию военной агрессии против Украины. Требуем от президента и Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского дать публичную оценку таким заявлениям", - заявили в политсиле.

Напомним, ранее, в четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что все Причерноморье и восточные регионы Украины – "исконно русские территории".