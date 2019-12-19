"Граф Потоцкий": Путин поразил странным заявлением об украинцах

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об идентичности украинцев. По его словам, первым заговорил об украинском этносе граф Потоцкий.

"Вот у нас спор с Украиной идет. Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этносе", - заявил Путин в ходе пресс-конференции в Москве.

При этом он не уточнил какого именно графа Потоцкого он имел в виду.

"Потом были отдельные польские исследователи, которые даже вычеркнули украинцев из перечня славян. Они утверждали, что это потомки кочевых народов. Но это все полная чушь", – отметил хозяин Кремля.

Кроме того, Путин заявил, что россияне должны знать истину.

"Но мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли вот такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать", - подытожил российский лидер.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин обеспокоился вопросом запуска рынка земли в Украине.