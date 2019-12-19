"Вывозить в Европу": Путин обеспокоился рынком земли в Украине

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин обеспокоился вопросом запуска рынка земли в Украине. По его словам, земля для украинцев имеет сакральное значение.

При этом хозяин Кремля заявил, что продажу ресурса в Украине хочет внедрить Запад.

"Другие западники - ЕС - требуют, чтобы кругляк разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется, скоро там голые скалы будут, если кругляк будут вывозить. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать", - заявил Путин в ходе пресс-конференции в Москве.

Кроме того, он отметил, что земля для украинцев сакральна.

"Для украинцев земля носит сакральное значение, я это понимаю. Золотые земли!", - подчеркнул президент РФ.

Также он считает, что Европа хочет, чтобы Киев жил за счет РФ.

"Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, а на самом деле хотят что сделать: чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет", - подытожил Путин.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин "раскрыл подноготную" подписания договоренностей по Донбассу в Минске.