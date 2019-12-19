"Вывозить в Европу": Путин обеспокоился рынком земли в Украине

Владимир Путин заявил, что Европейский союз требует распродать украинскую землю.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обеспокоился вопросом запуска рынка земли в Украине. По его словам, земля для украинцев имеет сакральное значение.
При этом хозяин Кремля заявил, что продажу ресурса в Украине хочет внедрить Запад.
"Другие западники - ЕС - требуют, чтобы кругляк разрешили вывозить в Европу. От Карпат скоро ничего не останется, скоро там голые скалы будут, если кругляк будут вывозить. Теперь землю требуют, чтобы начали продавать", - заявил Путин в ходе пресс-конференции в Москве.
Кроме того, он отметил, что земля для украинцев сакральна.
"Для украинцев земля носит сакральное значение, я это понимаю. Золотые земли!", - подчеркнул президент РФ.
Также он считает, что Европа хочет, чтобы Киев жил за счет РФ.
"Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, а на самом деле хотят что сделать: чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет", - подытожил Путин.
Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин "раскрыл подноготную" подписания договоренностей по Донбассу в Минске.