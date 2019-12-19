"Взяли за горло": Путин заявил, что Украина признала "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин "раскрыл подноготную" подписания договоренностей по Донбассу в Минске. По его словам, Украина признала так называемые ЛНР и ДНР.

При этом он указал, что именно пятый президент Украины Петр Порошенко настоял на подписях боевиков под документом.

"Порошенко и главы Франции и Германии "взяли меня за горло", настояв на подписях представителей ЛНР и ДНР под минскими соглашениями", – заявил Путин во время пресс-конференции в Москве.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сроки возвращения Украине контроля над границей на Донбассе.