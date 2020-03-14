Путин сделал шаг к вечному правлению и "обнулил" себе сроки

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал скандальный проект закона о поправках в Конституцию РФ. Нововведения позволят ему остаться в кресле главы государства.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно поправкам, президентские сроки Путина "обнуляется", что позволит ему баллотироваться еще как минимум два раза после окончания текущего срока в 2024 году.

Теперь Конституционный суд России должен проверить законопроект нам соответствие Основному закону. После этого 22 апреля по поправкам планируют провести общероссийское голосование.

Как ранее сообщал Главред, депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку о том, что президент России Владимир Путин сможет снова избраться на пост,