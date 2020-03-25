Цена на нефть: что творится на мировых рынках

Цены на нефть на мировых рынках по-прежнему неустойчивы / Reuters

В Азии фондовые рынки (как до того американский рынок на Уолл-стрит) продемонстрировал рост котировок, а некоторые инвесторы в первый раз за последнее время регулярно покупают акции.

Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство Интерфакс. Тем не менее нестабильность рынков все еще остается довольно крепкой на фоне пандемии коронавируса.

К примеру, в среду, 25 марта, фьючерсы на S&P 500 уменьшились на 1,3%. Как считают эксперты, американские рынки вскоре смогут снова возвратиться к снижению. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 5,4%, а гонконгский Hang Seng подорожал на 2,1%.

По состоянию на 08:30 по Киеву фьючерсы на нефть марки Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на 2,73% и торговались по 27,92 доллара за баррель. Позднее фьючерсы на WTI поднялись к данному времени в Нью-Йорке на 3,83% - до 24,93 доллара за баррель.

Напомним, ранее эксперты сошлись во мнении, что нынешний кризис в нефтяной сфере, который сейчас переживают мировые рынки из-за коронавируса - худший за последнее столетие.