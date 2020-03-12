Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на нефть в мире

Нефтяные вышки в пустыне / Reuters

Цены на нефть будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире в апреле,

Соответствующее мнение высказал главный специалист отдела экономики и финансов авторитетного научно-исследовательского института Dai-ichi Life Тору Нисихама, сообщает портал РИА Новости.

"Цена на нефть будет зависеть от того, насколько вернется спрос на нее. Сейчас это очень сложно спрогнозировать. Увеличение добычи Саудовской Аравией планируется с апреля. Все будет зависеть от того, насколько в апреле восстановится спрос", - рассказал он.

По мнению Нисихамы, обратный откат цен на "черного золото" прямо зависит от того, насколько быстро на планете обуздают эпидемию китайского коронавируса Covid-19.

"Но в этом смысле все упирается в ситуацию с новым типом коронавируса. Если в Китае мы видим, что уже просматриваются какие-то перспективы по сдерживанию, то теперь неясна ситуация в Америке и Европе, где ширится его распространение. И если получится так, что Китай начал восстановление, но во всем остальном мире спрос на нефть упал, то цены вновь понизятся. Если выяснится, что сдержать ситуацию не удалось", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее, цены на нефть рекордно упали на всех мировых рынках. Такого стремительного падения - почти на 50% - не наблюдалась с 1991 года (со времен Войны в Персидском заливе). К такому положению вещей привел тот факт, что в минувшую пятницу, 6 марта, Россия вышла из сделки ОПЕК+.