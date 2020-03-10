"Зеленский родился в рубашке": эксперт сказал, почему падение цены на нефть – подарок Украине

Падение цен на нефть является подарком Украине, полагает эксперт / Reuters

Бывший замглавы правления Национального банка Украины, финансист и экономист Александр Савченко считает, что обрушение цены на нефть является подарком Украине.

Благодаря обвалу стоимости нефти может возрасти Валовой внутренний продукт нашей страны, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

Собеседник полагает, что президент Владимир Зеленский родился в рубашке.

"У нас резко упадет импорт. Потому что основными статьями импорта у нас являются нефть и газ. При этом чем меньше импорт – тем выше ВВП. Украина, даже ничего не делая, лишь благодаря снижению цен на нефть может получить прирост ВВП", – заявил Савченко.

Читайте такжеВВП 40%: Гончарук поделился "рецептом" экономического прорываПо его словам, импорт может снизиться приблизительно на 10%.

"У нас ВВП в первом квартале упал впервые за три года. А тут раз – и такой подарок... То есть падение цен на нефть станет одним из факторов роста ВВП Украины…", – добавил экономист.

Напомним, Россия 6 марта вышла из сделки ОПЕК+ – стороны не смогли договориться о параметрах соглашения относительно сокращения добычи нефти. После этого цены на нефть на биржах серьезно снизились.