Цена на нефть побила рекорд падения с 2003 года

Падение нефти бьет рекорды / www.vedomosti.ru

На бирже ICE в Лондоне стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 9,6% и теперь стоит по 25,94 долларов за баррель.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость нефти упала до рекордного минимума.

По данным статистики, последний раз нефть этой марки находилась на таком уровне в сентябре 2003 года.

В 19:00 18 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже CFD составила 25,49 долларов за баррель, майских фьючерсов на нефть WTI — 22,53 доллара за баррель.

Как ранее сообщалось, цены на нефть будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире в апреле.

Напомним, ранее, цены на нефть рекордно упали на всех мировых рынках. Такого стремительного падения - почти на 50% - не наблюдалась с 1991 года (со времен Войны в Персидском заливе). К такому положению вещей привел тот факт, что в минувшую пятницу, 6 марта, Россия вышла из сделки ОПЕК+.