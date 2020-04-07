Журналист рассказал о "голодном Путине" в России

Алексей Навальный – это "голодный" Владимир Путин, полагает журналист / Reuters

В Российской Федерации оппозиционер Алексей Навальный – это "голодный" президент Владимир Путин.

Нынешний лидер РФ, в общем, сыт, рассказал российский журналист Александр Невзоров в интервью своему коллеге Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

Собеседник добавил, что Путин сыт возможностями, властью и влиянием.

"Каким бы ни был Путин, но он, в общем, сыт. Понимаешь?.. То есть нынешний Путин – это сытый Путин. А Навальный – это голодный Путин. Хотите?" – поинтересовался он.

Невзоров сказал, что президента можно считать преступником, но можно считать и сильным государственным деятелем. "Потому что, безусловно, в своем деле он уже давно профессионал, каких мало", – заявил журналист.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман поделился мнением, что в России на любых свободных президентских выборах по крайней мере два человека "порвали бы" Владимира Путина – это Алексей Навальный и один из создателей соцсети ВКонтакте, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.