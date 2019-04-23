"Вывод из выборов в Украине": эксперт сказал, кто порвал бы Путина, "как тузик грелку"

Во время свободных выборов в России Владимира Путина могли бы победить Алексей Навальный и Павел Дуров, спрогнозировал социолог / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что выборы президента Украины 2019 показали, каким может быть "могильщик" действующей власти в РФ и других постсоветских республиках.

"Могильщиком" нынешней власти России может быть молодой, популярный, состоявшийся в своем деле критик правящей бюрократии от имени простых людей, написал эксперт в Facebook.

По его словам, в РФ по крайней мере два человека при любых свободных выборах порвали бы российского президента Владимира Путина, "как тузик грелку" — оппозиционер Алексей Навальный и один из создателей соцсети ВКонтакте, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Украинские выборы показали каким может быть могильщик действующей власти в России и других республиках постсовка. Это молодой, популярный, состоявшийся в своем деле критик правящей бюрократии от имени простых людей", — полагает Эйдман.

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Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.