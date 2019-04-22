Выборы президента Украины 2019: Лукашенко отреагировал на триумф Зеленского

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил кандидата в президенты на выборах в Украине 2019 Владимира Зеленского с избранием на пост главы государства и пожелал ему крепкого здоровья.

Лукашенко убежден, что деятельность Зеленского в качестве президента будет способствовать процветанию Украины и установлению в стране мира, говорится в поздравлении белорусского лидера, опубликованном на его сайте.

Глава Беларуси подтвердил, что его страна "всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом".

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев…", — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины / Скриншот с president.gov.by

Читайте такжеВыборы 2019: Янукович поздравил Зеленского и назвал его "нелегкие" задачи Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 98,22% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,16% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,52%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. В Центризбиркоме сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.