Артиллерия и тяжелая техника: Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Байден / Reuters, pixabay.com

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину дополнительный пакет военной помощи, который поможет украинским военным на поле боя.

Соответствующее решение принял сегодня, 19 мая, президент США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что США уже оказали Украине историческую помощь в области безопасности, но его администрация продолжит ускорять доставку дополнительного оружия и оборудования украинской армии.

"И сегодня я объявляю еще один пакет помощи в безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, которую они уже так эффективно используют на поле боя. Эти вооружения и оборудование пойдут непосредственно на передовую", - заявил президент США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкционировал выделение 100 млн долларов на новый пакет военной помощи Украине.

"Я санкционировал 100 миллионов долларов на дополнительное оружие и оборудование для Украины, чтобы усилить ее оборону против неоправданной войны России. Мы стоим бок о бок с Украиной", - объявил госсекретарь на странице в Twitter.

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Исторический ленд-лиз для Украины

Конгресс США принял историческое решение о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Документ поддержали 417 американских конгрессменов.

Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мировой войны - последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила США без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

За ленд-лиз для Украины в США проголосовали 28 апреля.

Современная договоренность о ленд-лизе дополнит предыдущую поддержку Конгрессом Украины, которая уже получила 1,7 млрд долл. в виде военной помощи, санкционированной с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Согласно утвержденной программе, Байден должен обеспечить, чтобы поставки остро необходимых систем вооружения, боеприпасов и военной помощи в других формах поступали Украине быстро и беспрепятственно.

После подписания закона Байденом США смогут максимально оперативно и в неограниченных количествах поставлять Украине не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и вообще все, что понадобится украинской армии для эффективного сопротивления российской агрессии, окончательной победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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