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Банк Испании "поздравил" британцев с Рождеством: на их счета случайно зачислили 130 миллионов фунтов

31 декабря 2021, 15:01
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В банке Santander теперь спешат вернуть деньги обратно, однако это не так просто сделать.

Деньги шок
В Британии людям дважды пришли деньги со счетов работодателя / ua.depositphotos.com

Испанское финансовое учреждение Santander по ошибке отправило на банковские счета десятков тысяч своих клиентов в Великобритании 130 миллионов фунтов стерлингов. Люди два раза получили зарплату со счетов своего работодателя. Теперь в банке собираются связаться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги. При этом непонятно, как отреагируют другие банки в том случае, если их клиенты деньги уже потратили.

Как сообщает The Times, 25 декабря 130 миллионов фунтов стерлингов (175$ млн долларов долларов, - ред. ) оказались на 75 000 счетах. Сотрудники Santander пытаются вернуть деньги, но проблема в том, что часть финансовых средств оказалась на счетах конкурирующих банков.

Деньги со счета работодателя пришли дважды

Ошибка случилась в момент, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были произведены два раза. Из-за этого тысячи человек дважды получили деньги со счетов своего работодателя. Впрочем, второй платеж поступил от самого банка.

Менеджеру по операциям с зарплатой сначала показалось, что в ошибке виноват он, и теперь он столкнется с проблемами на Рождество. Однако, судя по всему, ситуация произошла из-за технической ошибки.

"Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей", - отмечается в сообщении банка.

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Банк пытается вернуть деньги

В банке говорят, что клиенты из-за такого инцидента финансово не пострадают.

"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Британии, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни" - отметили в финучреждении.

При этом непонятно, как будут реагировать банки в том случае, если их клиенты потратят полученные случайным образом денежные средства.

В Santander подчеркнули, что они допускают вариант, при котором будут разговаривать с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.

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