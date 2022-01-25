Байден обматерил журналиста в прямом эфире

Джо Байден вляпался в скандал / Фото Reuters

Президент США Джо Байден попал в конфуз. Во время прямого эфира глава Белого дома обозвал одного из журналистов "тупым [плохим парнем] (нецензурная лексика)".

При этом Байден не заметил, что его микрофон включен. Резкое высказывание американского лидера попало на видео и было опубликовано в Twitter.

Под горячую руку Байдену попал корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси. Как видно на кадрах, президент закончил свою речь. Когда представители СМИ выходили из зала, Дуси спросил, является ли "инфляция политической обузой в среднесрочной перспективе".

"Это отличный актив, дополнительная инфляция. Какой тупой [плохой парень] (неценз.)", - пробормотал в ответ Байден.

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Как сообщает Fox News, после инцидента Байден позвонил Дуси и попросил его не обижаться.

По словам журналиста, президент сказал ему: "Ничего личного, приятель". Дуси, в свою очередь, пообещал и дальше задавать неудобные вопросы.

Как сообщал Главред, летом прошлого года Джо Байден оконфузился, перепутав президента РФ Владимира Путина со своим предшественником на посту президента США Дональдом Трампом.

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