Джо Байден снова попал в конфуз, перепутав Путина с Трампом

Джо Байден снова оконфузился / Reuters

Сегодня состоялась встреча президента США Джо Байден и президента России Владимира Путина в Женеве.

Курьезный момент произошел во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации.

Конфуз случился, когда Джо Байден называл цель проведения саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

Лидер Белого дома обмолвился, назвав президента Владимира Путина Дональдом Трампом.

"Я посмотрел фрагмент трансляции (пресс-конференции — ред.) Трампа…Путина", — заявил Джо Байден перед журналистами. Осознав свою ошибку, он решил сменить тему.

Отметим, что похожий инцидент произошел во время саммита Большой семерки.

Тогда президент США Джо Байден комментировал возможное расширение сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, и перепутал название стран.

"Мы можем работать вместе с Россией. Например в Ливии", — заявил Джо Байден на саммите G7.

Один из журналистов попросил помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана объяснить, что Джо Байден подразумевал под "сотрудничеством" Соединенных Штатов и России в Ливии.

Советник лидера Белого дома заявил, что Джо Байден говорил о взаимодействии США и России на территории Сирии, где продолжается гражданская война.

Ранее Главред писал о том, что саммит США и России, в рамках которого прошла встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, состоялся в среду, 16 июня, в Женеве.

Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил о том, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.

Джо Байден ответил на вопрос о возможности холодной войны с Россией. Он думает, что президент России Владимир Путин этого не хочет. Но, по словам Байдена, это не значит, что Путин "готов передать свое вооружение в музей".