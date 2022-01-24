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США могут отправить ближе к порогу Путина тысячи военнослужащих, военные корабли и самолеты - NYT

24 января 2022, 07:11
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Из-за опасений относительно вторжения РФ в Украину Байден примет решение относительно наращивания сил в странах Балтии и Восточной Европе уже на этой неделе.

военные, сша
В страны Восточной Европы могут отправить от одной до пяти тысяч военных / Reuters

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европе. По словам представителей администрации, данный шаг является расширением американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину.

Как пишет The New York Times, Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе.

"Этот шаг станет поворотным моментом для администрации Байдена, которая до недавнего времени занимала сдержанную позицию в отношении Украины, опасаясь спровоцировать вторжение России. Но поскольку президент РФ Владимир Путин активизировал свои агрессивные действия в отношении Украины, а переговоры между американскими и российскими официальными лицами не обескуражили его, администрация теперь отказывается от своей стратегии "не провоцировать", - пишет издание.

По данным NYT, 22 января высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые позволили бы переместить американских военных и технику намного ближе к РФ. Варианты включают отправку от 1000 до 5000 военнослужащих в страны Восточной Европы с потенциалом десятикратного увеличения этого числа в случае ухудшения ситуации.

Американские чиновники, имена которых не раскрываются, отметили, что президент США Байден примет решение уже на этой неделе.

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"По словам представителей администрации Байдена, развертывание дополнительных тысяч американских военнослужащих на восточном фланге НАТО, в который входят Эстония, Латвия и Литва — это именно тот сценарий, которого Путин хотел избежать, поскольку он видел, как западный военный альянс приближается ближе к собственной границе России", - пишет издание.

Читайте такжеГосдеп разрешил дипломатам США добровольно покинуть Украину, их семьи обязаны выехать из страныОтмечается, что ни один из рассматриваемых военных вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск в самой Украине.

Как писало ранее издание Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае вторжения России пострадает не только Украина, но и страны-соседи. Это будет война, в которой проиграют все.

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