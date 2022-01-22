В США не исключают военного участия в конфликте из-за агрессии России

Россия может нарваться на военные меры США из-за своей агрессии / Reuters

Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за агрессии России. Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Отвечая на вопрос о военных мерах на случай российского вторжения в Украину, Гринфилд сказала: "Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".

Также, по ее словам, США обеспечат защиту Республике Молдова в случае российско-украинской эскалации особенно в связи с приднестровским конфликтом. Америка учитывает любые возможные российские передвижения в этом регионе и готова противостоять им.

При этом США рассчитывают на то, что Россия отреагирует на усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы.

"Если же этого не произойдет, если россияне вторгнутся на Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, мы ответим агрессивно", - подчеркнула американский дипломат.

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Также она отметила, что в США не исключают возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья.

"Да, мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России. Мы внимательно следим за их планами действий и готовы", - сказала Томас-Гринфилд.

Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Читайте также"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал срокиКак пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае вторжения России пострадает не только Украина, но и страны-соседи. Это будет война, в которой проиграют все.

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