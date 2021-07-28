Байден заявил об угрозе "настоящей войны" и назвал причину

Джо Байден предупредил о последствиях российских кибератак/ Фото Reuters

Президент США Джо Байден предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в частности со стороны России и Китая. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве.

Президент США отметил, что киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире, передает Reuters.

"Я думаю, возрастает вероятность войны – настоящей войны с оружием с большим государством – это будет следствием кибератак", - сказал Байден во время выступления перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.

Глава Белого дома добавил, что мир в течение предстоящих десяти лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт", - сказал американский лидер.

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Во время своего выступления Байден также поблагодарил представителей американских спецслужб, подчеркнул свою уверенность в их работе и заявил, что не будет оказывать на них давления.

Как известно, кибербезопасность поднялась на первое место в повестке дня для администрации Байдена после серии громких атак, которые нанесли ущерб, в том числе энергетике и продовольствию в некоторых регионах США.

В частности, в декабре 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации. Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29, или Cozy Bear, которую часто обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ.

Во время встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве 16 июня американцы предупредили Кремль об ответных мерах в том случае, если российские хакеры ударят кибератаками по ряду ключевых секторов США.

"Он (Путин, - ред.) знает об этом. Если россияне действительно нарушат основные нормы, мы ответим", - подчеркнул Джо Байден.