Без победы над Украиной Путин станет гробом: Пономарев спрогнозировал действия президента РФ

Путин не сможет победить Украину военным Путем / Reuters

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину нужна победа в войне против Украины любой ценой, поэтому он будет продолжать просто уничтожать украинские города. Но победить хозяин Кремля уже не сможет.

Такое мнение в интервью изданию Новое время озвучил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"Военным путем он никак не сможет победить. Наверное, они будут пытаться использовать Запад как определенных миротворцев, которые будут в течение определенного времени соглашаться с перемирием. Но вопрос: какое это перемирие — краткосрочное или долгосрочное? Значит ли это, что армия будет оставаться на своих позициях? Будет ли она куда-то отведена? К примеру, на те позиции, которые существовали до начала этого вторжения. Это все очень большие вопросы. Но Путину нужна победа. Без нее он просто будет гробом. Это будет скоро", - сказал Пономарев.

Российский оппозиционер добавил, что война в Украине "поставит последнюю точку в жизни современной России".

"После этого мы будем знать совсем другую страну, если она останется единой, что не полностью очевидно. Я много раз говорил, что ключ к свободе России, к переменам России, к краху путинизма находится в Украине. Сейчас мы видим это", - сказал Пономарев.

Он не исключает, что в перспективе РФ ждет распад на отдельные государства. В этом случае Украине также грозит опасность.

"Потому что это определяет потенциальную очень высокую нестабильность на украинских границах: если Россия будет распадаться, может быть и гражданская война между отдельными странами, и это также будет влиять на Украину. Но хуже, чем сейчас, на мой взгляд, не будет. Главное, чтобы путинизм исчез, чтобы эти изменения произошли. В конце концов, Россия будет и свободной, и демократической страной, как одна или много частей, но, как и Украина, попадет в состав Европейского Союза. Я в этом полностью уверен", - резюмировал политик.

Как сообщал Главред, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно. Путина могут убить украинские или западные военные, кто-то из его окружения или сами россияне.

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