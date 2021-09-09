Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео)

Кот гордо устоял перед хищником / 1zoom.ru

Интересный случай произошел в индийском городе Нашик, штат Махараштра. Обычный кот управился с леопардом. Он дал отпор хищнику после того, как они оба оказались на дне колодца.

Соответствующее видео появилось в Twitter АNI.

На кадрах видно, как хищник нападает на кота. Однако тот не убегает, а встает на задние лапы. А затем они начинают играть друг с другом.

Позже выяснилось, что животные вместе упали в колодец, но их достали специалисты. Причем, с помощью подъемного крана.

#WATCH | Maharashtra: A leopard and a cat come face-to-face after falling down a well in Nashik



"The leopard fell in the well while chasing the cat. It was later rescued and released in its natural habitat," says Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forests, West Nashik Division pic.twitter.com/2HAAcEbwjy — ANI (@ANI) September 6, 2021

Напомним, накануне во Львове пропал "кошачий мэр". Кот по кличке Левчик жил в приемной главы горсовета Андрея Садового. Он пропал во время учений. За столь ценную находку мэр пообещал "хороший подарок".

Также ранее в Нидерландах кот больше 50 дней прожил без еды и выжил. Его запер в доме хозяин, а сам уехал. Нашли истощенное животное новые владельцы жилища.