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Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео)

9 сентября 2021, 02:05
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Животные во время погони упали в колодец.

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Кот гордо устоял перед хищником / 1zoom.ru

Интересный случай произошел в индийском городе Нашик, штат Махараштра. Обычный кот управился с леопардом. Он дал отпор хищнику после того, как они оба оказались на дне колодца.

Соответствующее видео появилось в Twitter АNI.

На кадрах видно, как хищник нападает на кота. Однако тот не убегает, а встает на задние лапы. А затем они начинают играть друг с другом.

Позже выяснилось, что животные вместе упали в колодец, но их достали специалисты. Причем, с помощью подъемного крана.

Напомним, накануне во Львове пропал "кошачий мэр". Кот по кличке Левчик жил в приемной главы горсовета Андрея Садового. Он пропал во время учений. За столь ценную находку мэр пообещал "хороший подарок".

Также ранее в Нидерландах кот больше 50 дней прожил без еды и выжил. Его запер в доме хозяин, а сам уехал. Нашли истощенное животное новые владельцы жилища.

viber
коты
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