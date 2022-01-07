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Блинкен назвал тактику России для нападения на Украину

7 января 2022, 22:42

По его словам, Москва может оправдать новую агрессию в отношении Украины.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины.

Как он заявил на брифинге, Москва может оправдать новую агрессию в отношении Украины.

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину - ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США и глава МИД Украины провели телефонный разговор

Отметим, 7 января Украина и США обсудили российскую агрессию.

"Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Кулебой. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", - заявил госсекретарь США на странице в Twitter.

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Кроме того, 7 января НАТО провело закрытое заседание на уровне министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, чтобы подготовиться к запланированным на следующую неделю переговорам с Россией. Во время встречи они подтвердили свое единство в ответ на российскую агрессию против Украины.

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