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Войска РФ и угроза новой войны: НАТО провело закрытое заседание перед переговорами с Россией

7 января 2022, 19:29
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Столтенберг назвал скопление российских войск возле Украины риском новой войны в Европе.

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Столтенберг заявил, что из-за войск РФ возле Украины есть риск новой войны в Европе / Reuters

НАТО провело закрытое заседание на уровне министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, чтобы подготовиться к запланированным на следующую неделю переговорам с Россией.

Во время встречи они подтвердили свое единство в ответ на российскую агрессию против Украины, говорится в заявлении миссии США в НАТО, опубликованном в Twitter.

"Министры иностранных дел всех стран НАТО на сегодняшней внеочередной сессии подтвердили наше единство в ответ на агрессию России против Украины. Накануне предстоящего заседания Совета НАТО-Россия они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга после заседания отметил, что российские военные продолжают увеличивать количество своих войск возле Украины. Он подчеркнул, что такие действия можно расценивать как риск новой войны в Европе.

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"Мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим приборы для ведения электронной борьбы. Когда все это объединено с российской риторикой, когда они не соглашаются с нашими требованиями. Если это все совместить, то это присылает нам месседж, что это риск нового военного конфликта в Европе", – сказал Столтенберг.

Он также добавил, что для предотвращения новой войны в Европе нужно садиться за стол переговоров с Россией.

Напомним, в понедельник, 10 января 2022 года, должны состояться переговоры между США и Россией в рамках стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

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