Украине пора дать место за столом НАТО – Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен призвал НАТО выполнить данное Украине обещание о членсвте в Альянсе / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украину и Грузию пора принять в Альянс и дать гарантии защиты союзников.

Расмуссен добавил, что Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО, пишет Politico.

Экс-генсек НАТО напомнил, что Москва уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах".

"Мы должны положить конец недавнему фактическому вето на Украину и Грузию в отношении их евроатлантических устремлений, которого они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах. Конфликтов, интенсивность которых Путин увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня. Мы пообещали Грузии и Украине место за столом НАТО, и сейчас пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание. В случае необходимости, мы можем сделать это при условии, что статья 5 НАТО (обязательство выступить в защиту страны, на которую напали, – ред.) распространяется только на территории, которые контролируются Тбилиси и Киевов", – сказал Расмуссен.

"Но ясно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит Путин", – добавил он.

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Экс-генсек НАТО предупредил, что если сейчас Альянс пойдет России на уступки, то это будет плохим сигналом для демократического мира и хорошие новости для Кремля.

Как сообщал Главред, Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

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