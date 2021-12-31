НАТО и США обсудили Россию

Столтенберг на стороне Украины / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил о России с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По итогам встречи, он заявил, что Альянс готов к диалогу с агрессором. Также генсек назвал дату переговоров. Вполне вероятно, что они состоятся 12 января, говорится в Twitter-аккаунте генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме этого, во время разговора стороны подняли вопрос о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО.

Совет НАТО - Россия

Вместе с тем, по словам Александра Грушко, заместителя главы министерства, состав российской делегации для встречи с представителями НАТО сейчас прорабатывается.

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Для РФ важно, чтобы в нее вошли высокопоставленные военные, так как "речь идет о вопросах военной безопасности".

Если заседание все же состоится, оно станет первым за два с половиной года.

По данным СМИ, на этой встрече могут поднять тему концентрации российских войск вблизи Украины, а также требований РФ насчет нерасширения НАТО на восток.

Ультиматум России к НАТО

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

Обсуждение Украины

В Альянсе пояснили, что планируют обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение. В частности, проведут ежегодную встречу с украинскими, а также грузинскими коллегами. С ними будут общаться о ситуации в безопасности в странах и о текущем прогрессе в реформах, касающихся обороны.

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