УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

НАТО и США обсудили Россию

31 декабря 2021, 20:06
Прослушать новость
Остановить

Дата переговоров со страной-агрессором назначена.

Столтенберг
Столтенберг на стороне Украины / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил о России с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По итогам встречи, он заявил, что Альянс готов к диалогу с агрессором. Также генсек назвал дату переговоров. Вполне вероятно, что они состоятся 12 января, говорится в Twitter-аккаунте генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме этого, во время разговора стороны подняли вопрос о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО готово к диалогу с РФ в Совете Россия - НАТО.

Совет НАТО - Россия

Вместе с тем, по словам Александра Грушко, заместителя главы министерства, состав российской делегации для встречи с представителями НАТО сейчас прорабатывается.

Реклама

Для РФ важно, чтобы в нее вошли высокопоставленные военные, так как "речь идет о вопросах военной безопасности".

Если заседание все же состоится, оно станет первым за два с половиной года.

По данным СМИ, на этой встрече могут поднять тему концентрации российских войск вблизи Украины, а также требований РФ насчет нерасширения НАТО на восток.

Ультиматум России к НАТО

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

Обсуждение Украины

В Альянсе пояснили, что планируют обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение. В частности, проведут ежегодную встречу с украинскими, а также грузинскими коллегами. С ними будут общаться о ситуации в безопасности в странах и о текущем прогрессе в реформах, касающихся обороны.

Читайте также:

viber
НАТО новости США вторжение России война на Донбассе гибридная агрессия новости Украины Россия
Сейчас вы просматриваете новость «НАТО и США обсудили Россию». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийЗеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний Приметы на 28 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 28 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозеАнна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе "Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменится"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменится
20:06

НАТО и США обсудили Россию

20:00

Как подготовить организм к новогоднему застолью 2022: диетолог дала полезные советыВидео

19:59

Небо Украины под серьезной охраной: более тысячи военных останутся на страже "воздуха" в Новый годВидео

19:30

Как правильно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: советы врачаВидео

19:16

Роман Цимбалюк. Итоги 2021 годаВидеоблоги

Реклама
19:06

В 2022 году украинские военные поедут за границуВидео

19:02

Магнитные бури в январе 2022: даты, когда будет опаснее всегоВидео

18:57

Если Запад "пошатнется" – Украина не сдастся: Кулеба заявил о готовности Киева обороняться от РоссииВидео

18:56

В Киеве мужчина жестоко убил 18-летнюю девушку и бросил тело гнитьВидео

18:30

Одиозных нардепов Киву и Дубинского оригинально поздравили с Новым годом

18:26

Надежда Мейхер в откровенном праздничном наряде рассказала, как нужно любить себя

18:26

В Украине ограничили цену на газ для производителей социальных продуктовВидео

18:15

Золото, земля, доллар или криптовалюты: во что в 2022 году украинцам стоит вкладывать деньги

18:13

Главная елка Украины попала в топ-15 самых красивых в Европе

18:07

Как убрать похмелье: действенные способы, от которых утром станет легче

17:48

Дом в подарок: в США за 12 часов напечатали жилище для малоимущей семьи

17:44

Что смотреть на Новый год 2022: подборка фильмов для просмотра семьей и с друзьямиВидео

17:26

Вакцинация большинства населения: в Минздраве раскрыли планы по остановке COVID-19 в УкраинеВидео

17:20

На Харьковщине водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с аппендицитом: видео инцидентаВидео

17:06

Заоблачного подорожания не будет: Кабмин установил предельную наценку на хлебВидео

Реклама
16:57

Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:30

Таксисты удивили ценами на проезд в новогоднюю ночьВидео

16:07

Водка и пиво резко подорожают: когда и на сколько украинцам придется раскошелитьсяВидео

15:54

Угроза военных действий между США и РФ: в Москве оценили ситуацию по итогам диалога Байдена и ПутинаВидео

15:53

Оля Полякова экстренно отменила новогодний корпоратив из-за болезни

15:44

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

15:32

"Ситуация станет раскаленной": Арестович назвал самое опасное для Украины времяВидео

15:24

Российская угроза – вызов для Европы: Шольц в первом новогоднем поздравлении вспомнил об УкраинеВидео

15:01

Банк Испании "поздравил" британцев с Рождеством: на их счета случайно зачислили 130 миллионов фунтов

14:52

Зашквар с откровенным платьем: спутница Гарбарука ответила хейтерамВидео

14:36

В "Слуге народа" говорят о возможном переименовании – пресс-секретарь партии такие планы отрицает

14:35

Хлеб рекордно подорожает: украинцы узнали, как новый урожай повлияет на ценыВидео

14:32

Новый год 2022 уже наступил: кто первым встретил год ТиграВидео

14:06

"Это было щемящее чувство": Вакарчук рассказал о возвращении на Голос країни и новогодних планахВидео

14:02

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

14:02

Удивительно вкусная кутья на Рождество 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

13:54

"Тысяча Зеленского": украинцев предупредили о блокировании платежей и назвали причинуВидео

13:53

"Празднуйте, мы прикроем!" Воины ВСУ, защищающие Украину на Донбассе, поздравили с праздниками

13:12

Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз

13:08

В РФ ответили, может ли война на Донбассе завершиться в ближайшее время

Реклама
13:00

Что меняется с 1 января в Украине: повышение минималки и пенсии, кассовые аппараты для ФЛП

13:00

Гороскоп на завтра, 1 января 2022: Тельцам – любовный треугольник, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удачаВидео

12:57

"Хома-плут и триумф Оли": рецензия на семейную комедию "Звезды по обмену"Видео

12:56

От авто до домашних животных: что украинцы хотят получить на Новый год – опрос

12:44

От аномального тепла до мощного мороза: погода в январе устроит сюрприз украинцамВидео

12:27

Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад

12:21

Под Киевом из-за гололеда разбились десятки автомобилейВидео

12:19

Саакашвили рассказал о внебрачной дочери: появилось фото ребенка и имя материВидео

12:04

Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуВидео

11:52

Зеленский обратится к украинцам: когда и где смотреть новогоднее выступление

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять