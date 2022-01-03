Войска РФ на границе Украины: в ФРГ предупредили о мощном ответе ЕС и НАТО

В Германии обеспокоены стягиванием войск РФ к границам Украины / Reuters

Ситуация вокруг стягивания войск РФ к границам Украины вызывает серьезное беспокойство, заявил немецкий депутат от Партии зеленых Омид Нурипур.

Он говорит, что из-за обострения ситуации со стороны Кремля в Украине "невозможно спать спокойно", пишет WAZ.

Нурипур заявил, что Германия не знает о планах Владимира Путина, в частности, о вероятности новой агрессии в отношении Украины.

"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", – заявил политик.

Он также добавил, что немецкое правительство готово "бросить все дипломатические усилия". Немецкий политик уверен, что о дальнейших действиях следует говорить со странами Евросоюза в Восточной и Центральной Европе.

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"Это может быть только общий европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", – добавил Нурипур.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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