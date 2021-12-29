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Украина стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО - Кулеба

29 декабря 2021, 08:46
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Глава МИД рассказал об успехах украинской дипломатии в 2021 году. По его словам, многие страны заявили, что поддерживают Украину в ее европейских устремлениях.

Дмитрий Кулеба
Мы однозначно стали ближе к ЕС, считает Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 2021 год стал прорывным для украинской дипломатии и смог приблизить Украину к ее целям – вступлению в ЕС и НАТО.

Членство Украины в Евросоюзе

Как сказал министр в интервью РБК-Украина, уже семь стран Евросоюза подписали декларации в поддержку европейской перспективы Украины. Кулеба считает, что эти шаги приблизили страну к членству в ЕС и сделали ее активным политическим игроком.

"Мы однозначно стали ближе к ЕС, не только благодаря декларациям. Смысл деклараций во многом – в публичной фиксации поддержки со стороны конкретной страны. И если у нас будет 25 таких деклараций от стран-членов, то с остальными двумя странами будет легче", – сказал глава украинского МИД.

Он добавил, что Украина в 2021 году стала ближе к Евросоюзу хотя бы тем, что был подписано соглашение об "открытом небе".

"Это означает, что станет в буквальном смысле ближе, будет удобнее летать", – подчеркнул Кулеба.

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В уходящем году Украине также удалось присоединиться к Европейскому фонду мира, что "означает 31 миллион евро на усиление возможностей Вооруженных сил Украины".

Также он отметил, что за год наша страна смогла глубже интегрироваться во внутренний рынок Евросоюза, сделала важные шаги в отсоединении украинской электросети от российской и белорусской, но присоединилась к европейской ENTSO-E.

"Произошло очень много таких вещей, которые, как я говорю, не открывая двери, открывают все новые окна", – подчеркнул дипломат.

Членство Украины в НАТО

Говоря о членстве Украины в Североатлантическом Альянсе, Кулеба акцентировал, что у Украины был "прорывной год", когда страна получила возможность присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО. Более того, Минобороны Украины получило возможность делать закупки военного оборудования через натовскую систему закупок.

Как сообщал Главред, 11 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса. По словам дипломата, членство Украины в Альянсе предотвратило бы военную агрессию со стороны Российской федерации.

3 декабря Кулеба признал, что двери Североатлантического альянса для Украины пока что остаются закрытыми. При этом решение о присоединении Украины к НАТО зависит от позиции столиц трех стран-членов, которые до сих пор воспринимают Украину как "дополнение к РФ". О каких именно государствах идет речь, Кулеба не уточнил.

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