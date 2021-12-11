"Не было бы никакой российской агрессии": Кулеба назвал главную ошибку НАТО по отношению к Украине

Дмитрий Кулеба уверен, что конфликта на Донбассе можно было избежать / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.

По словам дипломата, членство Украины в Альянсе предотвратило бы военную агрессию со стороны Российской федерации.

"Если бы Украина получила членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить приобретение Украиной членства. Потому что это было был лучшим способом гарантировать не только безопасность Украины, но и безопасность евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – заявил Кулеба в комментарии "Голосу Америки".

Украина в НАТО - "кость в горле" России

На днях в МИД РФ выразили обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО. В ведомстве считают, что размещение ракетных комплексов якобы несет риск масштабного военного конфликта в Европе.

В заявлении российского министерства говорится о том, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

Читайте также: