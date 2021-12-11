"Не было бы никакой российской агрессии": Кулеба назвал главную ошибку НАТО по отношению к Украине

Глава МИД Украины уверен, что Путина можно было остановить.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.
По словам дипломата, членство Украины в Альянсе предотвратило бы военную агрессию со стороны Российской федерации.
"Если бы Украина получила членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить приобретение Украиной членства. Потому что это было был лучшим способом гарантировать не только безопасность Украины, но и безопасность евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – заявил Кулеба в комментарии "Голосу Америки".
Украина в НАТО - "кость в горле" России
На днях в МИД РФ выразили обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО. В ведомстве считают, что размещение ракетных комплексов якобы несет риск масштабного военного конфликта в Европе.
В заявлении российского министерства говорится о том, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".
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