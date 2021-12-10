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В РФ пугают Европу конфликтом при вступлении Украины в НАТО: Кулеба рассказал об "аппетитах" Путина

10 декабря 2021, 19:22
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В российском МИД считают, что вступление Украины в Альянс - прямая угроза для РФ.

Кулеба, Лавров
Дмитрий Кулеба рассказал об "аппетите" Путина / УНИАН

В МИД РФ обеспокоены возможным вступлением Украины в НАТО. В ведомстве считают, что размещение ракетных комплексов якобы несет риск масштабного военного конфликта в Европе.

В заявлении российского министерства говорится о том, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении.

Внеблоковость Украины никоим образом не "уменьшит аппетит" Путина

Предоставление гарантий на этот счет не сделает Россию менее агрессивной, считает глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, лучший способ отвечать на ультиматумы Путина относительно не вступления Украины в НАТО - игнорировать их.

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Читайте такжеБайден разозлил восточных союзников по НАТО планами пригласить Путина на заседание Альянса - Bloomberg"На самом же деле глупо думать, что предоставление такой гарантии сделало бы Путина хоть чуть менее агрессивным. История доказывает, что заверения в внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы - вообще их игнорировать", - передает слова Кулебы "РБК Украина".

В то же время глава МИД отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости. Только в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с ЕС.

"Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас", - добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что ряд стран-членов НАТО раскритиковал намерения президента США Джо Байдена пригласить главу Российской Федерации Владимира Путина на "спецзаседание" членов Альянса.

В частности, одна из стран "разгневана" и требует немедленных разъяснений планов лидера США. Об этом на условиях анонимности рассказал ее дипломат изданию Bloomberg.

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Автор: Сергей Кущ
viber
НАТО МИД РФ Дмитрий Кулеба
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