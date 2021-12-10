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Байден разозлил восточных союзников по НАТО планами пригласить Путина на заседание Альянса - Bloomberg

10 декабря 2021, 10:10
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Джо Байден ранее заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и РФ, чтобы обсудить претензии Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Ряд стран-членов НАТО раскритиковал намерения президента США Джо Байдена пригласить главу Российской Федерации Владимира Путина на "спецзаседание" членов Альянса.

В частности, одна из стран "разгневана" и требует немедленных разъяснений планов лидера США. Об этом на условиях анонимности рассказал ее дипломат изданию Bloomberg. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Представитель другой страны более конкретно указал, что восточный фланг НАТО обеспокоен последствиями, к которым могут привести такие переговоры, подразумевая политические гарантии и сдерживание НАТО.

В свою очередь, премьер Эстонии Кая Каллас высказала свою позицию о том, что России нельзя давать права голоса в определении того, кто может быть членом Альянса, а кто - нет. Каллас предположила, что РФ хочет "разделить Европу на сферы влияния".

Глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон отметил, что предложение Байдена стало разочаровывающим сюрпризом. Он призвал к дипломатическим усилиям, чтобы заблокировать проведение такой встречи и, по крайней мере, расширить встречу, включив в нее членов восточного фланга НАТО. По его словам, любые переговоры должны касаться только обеспечения территориальной целостности Украины и устранения российских военных угроз.

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В свою очередь, представитель НАТО отметил, что переговоры с Россией являются частью двунаправленной политики Альянса в отношении этой страны, основанной на сдерживании и диалоге. Любое решение о будущем членстве - это решение, которое должны принять только 30 членов альянса, сказал чиновник.

Издание отмечает, что официальные лица Белого дома неоднократно заявляли - до и после разговора Байдена с Путиным во вторник, - что Россия не будет иметь права голоса по поводу расширения НАТО.

"Президент сказал Путину в своем призыве: одна нация не может заставить другую нацию изменить свои границы, одна нация не может сказать другой, чтобы она изменила свою политику, и одни нации не могут сказать другим, с кем они могут работать - с кем они не могут работать", - заявила в среду первый заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

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Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

Официально о переговорах на высоком уровне глава Байден объявит ближе к 10 декабря. Планами американский лидер поделился, выступая в Белом доме через день после телефонного разговора с главой РФ.

Пока что неизвестно, в каком формате ожидаются такие "встречи". Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Переговоры Байдена и Путина

Во вторник, 7 ноября 2021, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

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