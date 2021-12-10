УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромисс

10 декабря 2021, 22:35
Прослушать новость
Остановить

Владимир Зеленский сослался на слова американского лидера.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский раскрыл детали его разговора з президентом США / Фото Reuters

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не будут решать, должна ли Украина вступать в НАТО. Это должен сделать украинский народ.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "ТСН".

"Мы с Байденом не обсуждали, что Украина должна отказаться от НАТО и пойти на компромисс с Россией. Мне кажется, Байден сказал публично, что НАТО — это не выбор США или России, не выбор стран-членов Альянса. Это — выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а страны-члены Альянса", – отметил Зеленский.

Читайте такжеИнициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с МакрономТакже президент подчеркнул, что неважно, что заявляет Путин, а важно, что думает о НАТО украинский народ.

Разговор Байдена и Зеленского - что еще обсудили президенты

Владимир Зеленский заявил, что Россия заверила США и весь мир в том, что она не собирается продолжать эскалацию против территории Украины. По его словам, в ходе разговора с Байденом не говорилось о компромиссах по Донбассу. Однако речь шла о возможном создании еще одного переговорного формата с Россией.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом 9 декабря. Президент США рассказал Зеленскому, о чем говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Также стороны обсудили проблему решения конфликта на Донбассе.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
НАТО Владимир Зеленский Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромисс». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезниДиетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииДоллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации Гороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дни Невероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива ОливьеНевероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива Оливье Украине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиУкраине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали сроки
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
22:35

Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромисс

22:30

Ахметов опередил Ермака, а Данилов попал в ТОП-5: Фокус назвал самых влиятельных украинцев

22:03

ТОП самых неудачных подарков: что лучше не дарить на Новый годВидео

21:51

Во Львове перед Новым годом начали прятать елки от людейВидео

21:32

Нападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании БайденаВидео

Реклама
21:11

Зеленский дал ответ на петицию о "Большая стройка" за средства налогоплательщиков

21:10

Каменских лишила поклонников сна изгибами в обтягивающем кожаном платье

21:02

Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

20:37

Зеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаВидео

20:04

Таисия Повалий показала обновленное лицо после уколов красоты

20:04

В Украине ухудшится погода: где ожидаются дожди и туман

19:56

Россия устроила блокаду на пути Украины в НАТО: Москва разразилась требованием к ЗападуВидео

19:32

Почему Америка пугает Россию "адскими санкциями"мнение

19:22

В РФ пугают Европу конфликтом при вступлении Украины в НАТО: Кулеба рассказал об "аппетитах" ПутинаВидео

19:07

Гороскоп на завтра 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

18:45

Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствоватьВидео

18:43

Пенсия – не помеха спорту: бабушки из Одессы залезли на тренажеры и показали, как прокачать мышцыВидео

18:40

ТОП-5 худших художественных фильмов 2021 года

18:26

Насмерть сбил 13-летнюю девочку: виновного в смерти ребенка выпустили по амнистии

17:51

Инициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с МакрономВидео

Реклама
17:25

Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женойВидео

17:20

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

17:05

Киевлянка нагло "отжала" квартиру умершей соседки

16:58

Флот РФ перекрыл 70% Азовского моря и намерен открыть огонь: ВМС Украины сообщили деталиВидео

16:41

Зимой Россия может зарубить транзит газа через Украину: Макогон объявил о сценарии работы ГТСВидео

16:29

Платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ исполнилось два года: коротко о главном

16:17

Избили и закопали заживо: в Полтавской области мужчины пытали женщину из-за подозрения в краже собаки

16:11

Лепс разводится с женой после долгих лет совместной жизни

16:10

Сало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета ценВидео

15:50

Новогоднее волшебство под Киевом в лесном СПА-курорте Grand Admiral Resort & SPA

15:43

Львовские депутаты просят Раду и Зеленского переименовать РоссиюВидео

15:28

Сваты возвращаются: названа официальная дата премьеры финального сезона сериала СватыВидео

15:27

В рамках "Большой стройки" новый вантовый мост в Запорожье подсветят цветами украинского флага

15:19

Новые суммы за тепло и горячую воду: киевлян предупредили об изменении в платежкахВидео

15:10

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

15:10

Американские военные внезапно проверили системы ПВО Украины: в чем причинаВидео

14:40

На Львовщине мужчина зарезал беременную жену и хотел покончить с собой

14:35

Зеленский рассказал о переговорах с Макроном по "Нормандии" и ТКГ: о чем договорилисьВидео

14:28

Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте

14:21

Столтенберг откровенно высказался о перспективах Нормандского формата

Реклама
14:18

В Киеве авто въехало в мусоровоз, пока его владелец дрался с прохожимВидео

14:10

Беларусь – враг №2 Украины после России, а Канада и Литва главные союзники – опросВидео

13:59

Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы

13:53

Вино и кома: медики боролись за жизнь девушки после посиделок в кафе

13:24

Бывший ухажер застрелил украинку: в Польше судят копов, не помешавших убийствуВидео

13:09

Бесплатно теперь нельзя: в Украине магазины начали продавать тонкие пакеты для продуктовВидео

13:04

Дочь Майкла Джексона показала абсолютно обнаженное тело во время магического ритуала

12:55

Прямой диалог с Россией и подключение Турции: украинцы высказались о решении вопроса ДонбассаВидео

12:53

Планировали помолвку: на Черниговщине в ДТП погибла молодая влюбленная пара

12:49

Погода резко изменится: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять