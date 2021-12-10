Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромисс

Владимир Зеленский раскрыл детали его разговора з президентом США / Фото Reuters

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не будут решать, должна ли Украина вступать в НАТО. Это должен сделать украинский народ.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "ТСН".

"Мы с Байденом не обсуждали, что Украина должна отказаться от НАТО и пойти на компромисс с Россией. Мне кажется, Байден сказал публично, что НАТО — это не выбор США или России, не выбор стран-членов Альянса. Это — выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а страны-члены Альянса", – отметил Зеленский.

Читайте такжеИнициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с МакрономТакже президент подчеркнул, что неважно, что заявляет Путин, а важно, что думает о НАТО украинский народ.

Разговор Байдена и Зеленского - что еще обсудили президенты

Владимир Зеленский заявил, что Россия заверила США и весь мир в том, что она не собирается продолжать эскалацию против территории Украины. По его словам, в ходе разговора с Байденом не говорилось о компромиссах по Донбассу. Однако речь шла о возможном создании еще одного переговорного формата с Россией.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом 9 декабря. Президент США рассказал Зеленскому, о чем говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Также стороны обсудили проблему решения конфликта на Донбассе.

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