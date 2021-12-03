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"Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО

3 декабря 2021, 06:47

Решение о членстве Украины в Альянсе зависит от позиции столиц трех стран-членов, которые до сих пор воспринимают Украину как "дополнение к РФ".

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба объяснил, когда Украина станет членом НАТО / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что двери Североатлантического альянса для Украины пока что остаются закрытыми. При этом решение о присоединении Украины к НАТО зависит от позиции столиц трех стран-членов, которые до сих пор воспринимают Украину как "дополнение к РФ". О каких именно государствах идет речь, Кулеба не уточнил.

"По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с нами, наконец-то начав воспринимать как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России", – сказал глава МИД в интервью латвийскому новостному порталу Sargs.

При этом Кулеба уверен, что ситуация кардинально изменится. В частности, когда в этих столицах произойдет изменение восприятия, и они больше не будут строить свои отношения с украинским государством через призму двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, а двери для присоединения пока будут закрыты", – признал глава МИД.

Кулеба не стал отвечать на уточняющий вопрос о позиции лидеров каких стран относительно членства Украины в НАТО он говорит. Министр сослался на недипломатичность такого ответа.

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Как сообщал Главред, 25 ноября глава правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов заявил, что Россия может провести военную операцию против Украины в том случае, если состоится интеграция Киева в Североатлантический альянс.

1 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал требование президента страны-агрессора России Владимира Путина о предоставлении юридических доказательств того, что Украина не войдет в Альянс.

Столтенберг резко и негативно ответил на это заявление и сказал, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО. А также заявил, что никто не вправе контролировать своих соседей, устанавливая "сферы влияния".

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