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НАТО созывает встречу с представителями Украины накануне переговоров с РФ

5 января 2022, 14:20
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Участие в заседании с украинской стороны примут глава МИД Дмитрий Кулеба и послы.

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Заседание Комиссии Украина-НАТО созывают на 10 января / Reuters

Североатлантический альянс проведет заседание Комиссии Украина-НАТО в понедельник, 10 января – за два дня до проведения переговоров с Россией в отношении Украины и безопасности в Европе.

О созыве заседания заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также сообщили в пресс-службе Альянса.

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – написал Кулеба в Twitter.

При этом пресс-служба НАТО обнародовала пресс-релиз, в котором сообщается, что 10 января генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, и что глава украинского МИД примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов. Председательствовать на заседании будет Столтенберг.Ранее сообщалось, что НАТО созывает экстренную встречу на 7 января, чтобы обсудить российскую угрозу и безопасность Европы. Главы МИД стран-членов Североатлантического альянса в формате видеоконференции обсудят наращивание количества российских войск возле украинских границ, в оккупированных районах Донбасса и в оккупированном Крыму.

Заседание Совета Североатлантический Альянс-Россия станет первым за два с половиной года.Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил о России с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По итогам встречи он заявил, что Альянс готов к диалогу с агрессором, который должен состояться 12 января.

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Требования России к НАТО

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США по этому вопросу и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

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