НАТО созывает экстренную встречу, чтобы обсудить российскую угрозу и безопасность Европы

Министры стран НАТО проведут экстренную встречу / На фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Париже в октябре 2021 года, Reuters

Главы МИД стран-членов Североатлантического альянса в формате видеоконференции обсудят наращивание количества российских войск возле украинских границ, в оккупированных районах Донбасса и в оккупированном Крыму.

Североатлантический совет соберется на внеочередное заседание в пятницу, 7 января. Об этом говорится в пресс-релизе Альянса, обнародованном 4 января.

Также будет обсуждаться безопасность Европы в целом.

"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в формате видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и безопасность Европы в целом", – сообщили в НАТО.

На заседании будет председательствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил о России с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. По итогам встречи он заявил, что Альянс готов к диалогу с агрессором. Также генсек назвал дату переговоров – вполне вероятно, что они состоятся 12 января.

Также ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину и Грузию пора принять в Альянс и дать гарантии защиты союзников. Расмуссен добавил, что Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО.

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