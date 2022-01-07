Блинкен обсудил с Кулебой реакцию США и союзников на агрессию РФ: что решили

Блинкен и Кулеба обсудили реакцию США и союзников на агрессию РФ / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Стороны обсудили российскую агрессию в отношении Украины, сообщил Блинкен на своей страничке в Twitter.

"Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Кулебой. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", - заявил госсекретарь США на странице в Twitter.

Комментарий Украины

Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter рассказал, что Блинкен позвонил после закрытого заседания глав МИД стран НАТО.

Читайте такжеНАТО созывает встречу с представителями Украины накануне переговоров с РФ"Блинкен сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - отметил он.

Ранее НАТО провело закрытое заседание на уровне министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, чтобы подготовиться к запланированным на следующую неделю переговорам с Россией. Во время встречи они подтвердили свое единство в ответ на российскую агрессию против Украины.

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