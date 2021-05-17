Блинкен встретится с Лавровым:  стало известно, о чем поговорят дипломаты

Блинкен проведет встречу с Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергей Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.

Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода Северный поток-2. Об этом сообщил представитель Госдепа на брифинге.

"Я полагаю, что (тема трубопровода, - ред.) может возникнуть на двусторонних переговорах (с представителями властей Дании, - ред.). Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к Северному потоку-2 и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

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