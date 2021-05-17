УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Блинкен встретится с Лавровым:  стало известно, о чем поговорят дипломаты

17 мая 2021, 06:35
Прослушать новость
Остановить

Глава Госдепа планирует на встрече с главой российского МИД обсудить строительство газопровода Северный поток-2.

Блинкен
Блинкен проведет встречу с Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергей Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.

Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода Северный поток-2. Об этом сообщил представитель Госдепа на брифинге.

"Я полагаю, что (тема трубопровода, - ред.) может возникнуть на двусторонних переговорах (с представителями властей Дании, - ред.). Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к Северному потоку-2 и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста.

Читайте такжеСША добьют Северный поток-2, у РФ нет шансов – Atlantic Council

Строительство Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред:

  • Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
  • Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.
  • В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
  • Строительство газопровода Северный поток-2 уже закончено на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 километра из 2460 километров.
  • 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.

новости США Энтони Блинкен Северный поток-2 Сергей Лавров
Сейчас вы просматриваете новость «Блинкен встретится с Лавровым:  стало известно, о чем поговорят дипломаты». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поздравления с Днем семьи 2021 – в прозе, стихи и нежные картинкиПоздравления с Днем семьи 2021 – в прозе, стихи и нежные картинки "Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье"Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье В Украине перенесут рабочие дни: как будем отдыхатьВ Украине перенесут рабочие дни: как будем отдыхать Пора рыть окопы в Херсонской областиПора рыть окопы в Херсонской области «Медведчук пойдет по трупам»: всплыла скандальная история из прошлого кума Путина"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина

Последние новости

07:55
В Кабмине отреагировали на топливный бунт автозаправок
07:50
Путин сделает все возможное для спасения своего кума мнение
07:24
"Бессмысленное кровопролитие": ХАМАС выпустил в сторону Израиля рекордное число ракет в истории страны Видео
07:10
Настоящая причина кадровых перестановок в Кабмине мнение
06:35
Блинкен встретится с Лавровым:  стало известно, о чем поговорят дипломаты Видео
Реклама
06:34
Тайный сговор: чего ждать от встречи Путина и Байдена
06:20
Гороскоп на сегодня 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивость Видео
06:05
Вещи, которые нужно выбросить из дома после 50 лет Видео
05:54
Политолог назвал худший сценарий для Путина по Украине и раскрыл планы Кремля Видео
05:31
"Очень много ссор": Андре Тан развелся с женой Видео
05:03
Эксперт спрогнозировал неожиданную "ответку" Путина за арест Медведчука Видео
04:39
Эксперт объяснил, как Россия помогает Украине вступить в НАТО Видео
04:23
Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут: пошаговый рецепт с фото Видео
03:51
Чем заменить кофе: названы пять продуктов, которые заряжают энергией Видео
02:14
В моде белые брюки, в которых можно выглядеть непринужденно и стильно одновременно Фото Видео
01:39
Гороскоп на завтра 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
01:36
В РФ назвали условие, при котором Путин "сдаст" Медведчука Видео
00:51
Легендарную игру Final Fantasy XIV ждет масштабное дополнение: подробности Видео
00:23
Адская 30-градусная жара и грозы: прогноз погоды на понедельник Видео
16 мая, воскресенье
23:58
Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съесть
Реклама
23:56
На Евровидении 2021 случилась вспышка коронавируса Видео
23:15
Названа опасность ряженки для организма Видео
22:56
В Украине в июне ударят заморозки - синоптики Видео
22:33
Туника официально вернулась в моду: она станет находкой для весны-лета 2021 Фото Видео
22:27
Эксперт объяснил уязвимость ПВО Украины перед ракетным ударом РФ Видео
22:14
Искали несколько дней: под Одессой подростка нашли повешенным в лесу Видео
21:55
Украинцев предупредили о неизбежности повышения цен на проезд Видео
21:08
Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта Видео
21:01
Дело Медведчука грозит Зеленскому серьезным ударом по репутации мнение
20:57
Друг Путина Земан обругал РФ за включение Чехии в список недружественных стран Видео
20:42
Авторы Dishonored и Prey работают над мрачной игрой про вампиров – СМИ
20:36
У Зеленского рассказали об инициативе Киева по границе Украины и РФ на Донбассе Видео
20:21
В Москве закатили истерику после угрозы Брюсселя отключить РФ от SWIFT Видео
20:11
В Израиле рухнула трибуна синагоги с сотнями людей, есть жертвы Видео
19:40
Аграрии бьют тревогу и предупреждают об исчезновении популярного продукта украинцев Видео
19:39
"Наказать Украину": в РФ спрогнозировали месть Путина за арест Медведчука Видео
19:37
Арестович сделал заявление о выборах в Госдуму в ОРДЛО и анонсировал удар по России Видео
19:36
В моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходит Фото Видео
19:30
В Steam началась раздача Galaxium – аркадной игры в духе легендарной Space Invaders Видео
18:59
Новый рост цен: эксперт предупредил о подорожании популярных продуктов Видео
Реклама
18:41
ХАМАС бомбит Израиль рекордным количеством ракет Видео
18:33
В Чехии разразились жестким заявлением из-за нового скандала, связанного с Россией Видео
18:27
WhatsApp станет платным? Мошенники придумали новую схему обмана пользователей
18:21
Под Одессой преподаватель колледжа влип в скандал, назвав украинский "псячим языком" Видео
18:00
Врач назвал самую грубую ошибку при измерении давления Видео
17:30
В Украине перенесут рабочие дни: как будем отдыхать Видео
17:28
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
17:27
Удар инфляции и обвал ВВП: эксперт объяснил крупные провалы правительства Видео
17:26
В Сеть утёк геймплей условно-бесплатной The Division: Heartland Видео
17:24
У Байдена заявили об опасности военного усиления РФ в одном из регионов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять