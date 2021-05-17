Блинкен встретится с Лавровым:  стало известно, о чем поговорят дипломаты

Глава Госдепа планирует на встрече с главой российского МИД обсудить строительство газопровода Северный поток-2.
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергей Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета.
Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода Северный поток-2. Об этом сообщил представитель Госдепа на брифинге.
"Я полагаю, что (тема трубопровода, - ред.) может возникнуть на двусторонних переговорах (с представителями властей Дании, - ред.). Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к Северному потоку-2 и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста.
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Строительство Северного потока-2 - о чем ранее писал Главред:
- Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
- Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.
- В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
- Строительство газопровода Северный поток-2 уже закончено на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 километра из 2460 километров.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.