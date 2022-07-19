Бросили оружие и уехали из Украины: в РФ раскрыли детали дезертирства сотен дагестанцев

Солдаты РФ бегут из Украины / УНИАН

В дагестанском городе Буйнакск 300 военнослужащих армейской части РФ №63354 отказались участвовать в войне с Украиной.

Они вернулись в Россию и подали рапорты об увольнении. Как пишет The Moscow Times, через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сотни дагестанцев сложили оружие и уехали из Украины.

Как рассказывают правозащитники, мужчины служили в районе оккупированной части Донецкой области. Как только они добрались до Буйнакска, начали процедуру расторжения контракта.

При этом военнослужащие утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением.

В Буйнакске мужчины были встречены в качестве дезертиров. При этом правозащитники говорят, что некоторые солдаты вернулись с обмороженными конечностями, несколько человек из-за этого получили инвалидность, поскольку пришлось "срезать почерневшее мясо".

Отмечается, что военнослужащие РФ в Украине столкнулись с проблемами с обмундированием, обеспечением, а "оружие попадалось попросту неисправное". В результате часть людей уволилась, а некоторые под давлением родственников и местных властей восстановились и после госпиталя снова уехали в Украину.

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

Читайте такжеМассовый бунт в армии РФ: десятки тысяч отказников не хотят воевать в Украине

Читайте еще: