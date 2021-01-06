Бунт в США: появилось новое заявление Трампа и реакция Украины

Трамп призвал разойтись пртестующих в США / twitter.com realDonaldTrump

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков в здании Конгресса США.

Трамп попросил сторонников оставить Капитолий и разойтись.

"Вы должны пойти домой, нам нужен мир, нам нужен закон и порядок", - призвал в видеообращении действующий американский лидер, которое было в обнародовано в его Тwitter.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу на фоне беспорядков в стране. Онзаявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.

В министерстве иностранных дел Украина отреагировала на бурные беспорядки в США.

Как написал на своей странице в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, в США необходимо восстановить верховенство права.

По его словам, восстановление демократических процедур в США важно не только для Америки, но и для всего мира, в том числе для Украины.

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"Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", - заявил он.

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