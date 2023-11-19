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Дипломат рассказал, как встреча Си Цзиньпина и Байдена повлияет на международную политику

Дмитрий Видоменко
19 ноября 2023, 02:05
Президент Джо Байден старается делать все, чтобы стабилизировать отношения США и Китая, считает Владимир Огрызко.
Байден, Си, Огрызко
Любая партия в США заинтересована в сохранении отношений с Китаем - Огрызко коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Результаты недавней встречи президента США Джо Байдена и главного китайского коммуниста Си Цзиньпина начнут влиять на международную повестку некоторое время спустя.

Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Я бы так далеко не забегал, потому что мы еще даже не знаем, кто от республиканцев будет претендовать на главный пост в стране – судебные перипетии Трампа пока не дают стопроцентной гарантии, что он будет баллотироваться. Но если не считать эксцентричных сценариев, к которым, кстати, прибегал Трамп, то в интересах политиков Республиканской партии иметь с Китаем нормальные, прогнозируемые отношения, чем постоянно искать с ним точки противодействия. Если за этот год до выборов американско-китайские отношения станут спокойными и в них не будет резких движений, то любая партия, Республиканская или Демократическая, будет заинтересована в том, чтобы такие отношения сохранялись и в дальнейшем. Байден старается делать все, чтобы стабилизировать отношения США и Китая, и любой республиканец, если он трезво мыслит, должен это только поддержать", ‒ сказал он.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Китай и война России против Украины

Китай придерживается "нейтральной позиции" по войне России против Украины. Пекин не считает Москву агрессором и называет российское военное вторжение, которое на полномасштабном уровне стало крупнейшей в Европе войной со времен Второй мировой, "украинским кризисом".

Более того, Пекин усиливает сотрудничество с Москвой и пытается продвинуть собственный "план переговоров" Украины и России, который поддерживает Путин.

Украина могла бы согласиться на роль КНР как посредника в том случае, если Пекин убедит Москву вывести все свои войска с украинских территорий.

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Си Цзиньпин Джо Байден Владимир Огрызко новости Китая война России и Украины
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