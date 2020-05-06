Известный миллиардер покончил жизнь самоубийством

Дмитрий Босов / РИА Новости

Известный российский угольный миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Информацию опубликовал портал РБК со ссылкой на два источника, которые знали Босова лично.

"Это правда, Босова нет в живых", — сказал один из собеседников РБК. Он уточнил, что миллиардер ушел из жизни в ночь на 6 мая.

В компании Аллтек не смогли прокомментировать информацию о смерти предпринимателя и ее генерального директора. "Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - сказали в компании.

Несмотря на то, что официального подтверждения этой информации пока не было, в правоохранительных органах бизнес-порталу уточнили, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Политолог Марат Баширов прокомментировал смерть бизнесмена:

"Бежать не мог, сидеть не хотел. Выбрал, как офицер, свою руку. ... Удивительное отношение к чести для человека с огромными деньгами. RIP, господин Босов"

Он также добавил, что Босов послал откровенный всем, кто занимается бизнесом в России:

"Нет правды с тобой, если нет связей с властью, нет славы в тебе, если нет хорошей ЕБИТДы от "большой четверки" аудиторов и нет веры в тебя, если ты не тратишь деньги на пиар"

Кто такой Дмитрий Босов

Дмитрий Босов являлся владельцем компаний Сибантрацит и Востокугль. Сибантрацит - генеральный спонсор Ночной хоккейной лиги, где играет Путин. Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Одно время был близок к любимцам Путина, семье олигархов Ротенбергов.

Он занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes

Босова также называли деловым партнером бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Последний, напомню, арестован по обвинению в хищении средств. Правда, топ-менеджер одной из компаний Босова опровергал информацию об участии Абызова в угольном бизнесе Босова.

Два предпринимателя были знакомы как минимум с 1998 года, когда у них, по словам Босова "сложились хорошие личные отношения" Как уточнял сам Босов, они "вместе ужинали, пили водку, сравнивая студенческие годы в Бауманке и на мехмате".

Дмитрий Босов был спонсором телеканала Дождь и фактически основным кредитором издания Ведомости, консервативного российского издания, из которого в последнее время ушло много журналистов из-за смены руководства и коррекции редакционной политики. Сами журналисты отмечали, что новый главный редактор повел курс на лояльность к российским властям, среди запретов оказалась даже публикация данных опросов Левада-центра, которые показывали недоверие по отношению к президенту Владимиру Путину и властям в целом, а также критическую оценку происходящего в России.

По данным телеграм-каналов, у Босова был серьезный конфликт с силовиками, его бизнес в последнее время много проверяли.

Ему было 52 года.