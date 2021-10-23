Эксперты подсчитали, какие знаки Зодиака чаще всех вакцинируются от COVID-19

Названы знаки зодиака, которые охотнее всех вакцинируются от коронавируса / УНИАН

В Солт-Лейк-Сити (США) выяснили, что уровень вакцинации от коронавирусной инфекции отличается в зависимости от знака Зодиака привитых.

По данным Департамента здравоохранения округа, наибольший процент вакцинированных среди Львов, а наименьший - среди представителей знака Скорпион.

К таким выводам специалисты пришли, изучив анонимные даты рождения из данных о вакцинации в округе, и сравнив эти цифры с национальными оценками доли населения в целом, пишет The Salt Lake Tribune.

Читайте такжеВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусаВ частности, выяснилось, что 70% людей со знаком Зодиака Лев полностью вакцинированы, среди Водолеев - 67% привитых, среди представителей знаков Овен и Стрелец - 59%. А вот носители знаков Зодиака Рак, Телец, Близнецы, Весы, Рыбы, Козерог и Дева вакцинировались только наполовину, то есть, от 50 до 58%. Наименьшее количество привитых среди Скорпионов - всего лишь 46%.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.