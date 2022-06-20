ЕС на неделе объявит о пакете помощи Украине на 9 млрд евро - Bloomberg / ua.depositphotos.com

Руководство стран Евросоюза до конца нынешней недели окончательно утвердят новый финансовый пакет помощи для Украины в размере 9 миллиардов евро. Об этом пишет западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, новая программа макрофинансовой помощи от Брюсселя Киеву будет состоять из 25-летних кредитов с льготным периодом выплаты на десять лет.

Как говорят евробюрократы, процентные платежи будут покрываться из бюджета Евросоюза. Кроме того, сообщается, что на будущем саммите лидеров Евросоюза (24-25 июня) помимо статуса кандидата в ЕС для Украины, будет обсуждаться и послевоенное восстановление страны.

План помощи должен быть одобрен всеми 27 странами-участницами и Европейским парламентом.

Также ожидается, что первый транш из нового пакета помощи будет предоставлен уже в ближайшие два месяца. А до конца года могут быть переданы еще три или четыре транша, но это будет зависеть от гарантий и финансовых потребностей Украины.

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Напомним, 15 июня американский президент Джо Байден лично рассказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

Новый пакет американской военной помощи будет включать:

дополнительную артиллерию;

оружие береговой обороны;

боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

До того американское издание The Washington Pos писало - администрация Джо Байдена уже согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности.

Причем речь якобы идет о критически важном оружие, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе. Пакет военной помощи Украине в размере 700 млн долларов будет также включать вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили, боеприпасы и многое другое.

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