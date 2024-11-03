Если попытается остановить войну: в РФ истерично угрожают Трампу судьбой Кеннеди

На фоне выборов в США в России заметно волнуются и выдают абсурдные заявления в сторону кандидатов в президенты.

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План Трампа по окончанию войны в Украине Медведев не воспринимает всерьез / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Выборы в США якобы не изменят ничего для России

Президентские выборы в США уже на носу и их проведение будет иметь историческое значение для позиции Штатов в вопросе поддержки Украины. Это понимают и в стране-агрессоре России, поэтому бросаются с угрозами на кандидатов в президенты.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что предложения Дональда Трампа об окончании войны в Украине являются банальными и он не способен прекратить агрессию РФ.

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Более того, Медведев решил пригрозить Трампу, если тот будет пытаться реализовать свой план по окончанию войны, судьбой 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, которого убили смертельным выстрелом.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

"Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, то может стать новым JFK", - написал он.

Замглавы Совбеза добавил, что у России нет завышенных ожиданий относительно выборов в США и якобы они ничего не изменят для страны-агрессора.

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Заявления Трампа об окончании войны в Украине - что известно

Напомним, в СМИ писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, если победит на выборах, может предложить план урегулирования войны в Украине. По словам помощников Дональда Трампа, кандидат в президенты будет действовать с "потрясающей скоростью", чтобы завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Накануне стало известно, что по плану кандидата от республиканцев, в случае победы Трампа на президентских выборах в Штатах соглашение об окончании войны в Украине будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.

Ранее Главред сообщал, что сам Дональд Трамп заявил, якобы хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров. Если он откажется - в течение 12 месяцев после вступления в должность США снизят цены на энергоносители вдвое, или больше.

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