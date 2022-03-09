Евроинтеграция Украины в ЕС: Польский Сенат единогласно поддержал Украину

Проголосовало "за" 93 члена Сената Польши.
Сенат Польши единогласно поддержал стремления Украины на вступление в Евросоюз.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины с отсылкой на Польский сенат.
"Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины", - говорится в официальном сообщении.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление государства в Европейский союз.
Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
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Автор: Анна Нагорная