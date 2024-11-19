Европа должна быть готова отправить в Украину военные силы - МИД Эстонии

Министр убежден, что Европа должна инвестировать в оборону.

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Отправка войск в Украину / коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Главное из заявления министра:

Лидеры ЕС должны быть готовы отправить войска в Украину

Членство Украины в НАТО является лучшим вариантом безопасности

Заявления Трампа о скором завершении войны беспокоят союзников

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать мирное соглашение, которое может заключить Трамп. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО. Но если США выступят против присоединения Киева к Альянсу, Европа должна принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России. Она может развернуть свои войска после завершения боевых действий.

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"Реальные гарантии безопасности означают справедливый мир, и тогда мы говорим о членстве НАТО. Но без США это будет невозможно, и речь идет о любых формах внешнего присутствия", - подчеркнул Цахкна.

Издание добавляет, что Трамп обещал быстрое завершение войны в Украине. Это вызвало беспокойство по поводу возможных несправедливых соглашений, подкрепленных угрозой сокращения военной поддержки США.

"Победа Трампа на выборах привела к усилению обсуждения среди союзников о поддержке Украины, учитывая ситуацию на фронте", - говорит министр иностранных дел Эстонии.

Он также подчеркнул важность участия Франции и Германии в этих усилиях, поскольку Германия является вторым по величине донором военной помощи после США.

"Европа должна инвестировать в оборону", - убежден Цахкна.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Отправка войск союзников в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр убежден, что если бы у России не было ядерного оружия, то войска НАТО уже были бы в Украине.

Также отмечалось, что американский политик Дональд Трамп, который победил на выборах США в 2024 году, в рамках "мирного плана" может призвать Европу к привлечению войск для обеспечения буферной зоны между армией Украины и страны-агрессора России.

Кроме того, бывший британский премьер Борис Джонсон также заявил, что Великобритании, возможно, придется отправить войска в Украину.

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