Европейцы хотят видеть Украину в ЕС, но только не немедленно - Politico

флаг Евросоюза / Reuters

Жители нескольких больших государств Европы поддерживают вступление Украины в Евросоюз, хотя и отнюдь не уверены, что оно должно произойти в ближайшее время. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на опрос, который был проведен в шести странах Европы группой Euroskopia.

Она провела опрос жителей Испании, Германии, Греции, Франции, Нидерландов и Италии и пытаясь узнать их отношение к военной агрессии России на Украину. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Украина принадлежит к Евросоюзу, хотя не в ее власти принять Украину или даже предложить страну в качестве кандидата на членство. Такие решения должны быть согласованы всеми 27 странами-членами блока, и в последние годы они резко расходятся во мнениях относительно расширения ЕС.

Обычно к вступлению Украины в Евросоюз наиболее благосклонно относились страны Центральной Европы.

Большинство респондентов, которые участвовали в опросе, симпатизируют Украине. Так, 53% жителей Испании ответили, что наша страна "должна немедленно вступить в ЕС", 23% ответили, что это должно произойти в течение ближайших лет. Эти показатели составили 22% и 41% соответственно для Германии, 21% и 33% - для Греции, 25% и 24% для Франции, 12% и 34% - для Нидерландов и 19% и 26% - для Италии.

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Напомним, ранее сообщалось, что отключение Сбербанка от межбанковской платежной системы SWIFT является одним из ключевых требований Киева. Идут переговоры о поддержке такого шага со стороны Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Европа пока не готова закрыть небо над Украиной, но давление по этому вопросу продолжается. Государство ведет переговоры с Еврокомиссией, существует уверенная позиция, согласно которой Украина будет в ЕС.